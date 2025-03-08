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20:46, 8 марта 2025Мир

В стране ЕС заявили о потере миллиардов евро из-за конфликта на Украине

Орбан заявил о потере 20 миллиардов евро Венгрией из-за конфликта на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о потере страной 20 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. Его слова приводит Magyar Nemzet.

По словам главы венгерского кабмина, это серьезная потеря. Орбан добавил, что реализация планов Европейсого союза (ЕС) по финансовой помощи Украине приведет к экономическим проблемам.

Кроме того, Орбан отметил, что к этому приведет и военная помощь Киеву. «Я уверен, что это решение Брюсселя обрушит европейскую экономику», — заявил Орбан.

Ранее Виктор Орбан назвал вступление Украины в ЕС угрозой общественной безопасности. Он это объяснил в том числе дешевизной украинских товаров, что нанесет удар многим производствам в Европе.

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