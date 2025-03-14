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12:20, 14 марта 2025Мир

В ЕС согласовали снятие санкций с россиян

Reuters: Послы ЕС согласовали снятие санкций с трех граждан России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали исключение трех граждан России из санкционного списка. Об этом сообщает Reuters.

«Европейские послы согласились продлить индивидуальные санкции против граждан России на 6 месяцев в отношении более 2,4 тысяч физических и юридических лиц, а также убрать из санкционного списка трех физлиц, которые уже ушли из жизни», — передает агентство евродепутатов.

Имена россиян, которых исключили из санкционного списка ЕС, на данный момент не известны.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что власти Венгрии грозят заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян в том случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.

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