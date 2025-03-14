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21:16, 14 марта 2025Мир

В администрации Трампа отказались подчеркивать осуждение России в своих заявлениях

Bloomberg: В администрации Трампа не хотят подчеркивать жесткое осуждение России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа, отказавшийся назвать свое имя, заявил, что непродуктивно без необходимости вновь подчеркивать жесткое осуждение России, учитывая, что такой подход не принес мира после трех лет конфликта. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Он сообщил об этом после заседания, на котором министры иностранных дел стран «Большой семерки» достигли консенсуса по совместному документу, призывающему к ужесточению санкций против России, если она не согласится на прекращение огня.

По словам собеседника агентства, США считают, что существует возможность положить конец конфликту на Украине. В итоговом заявлении страны G7 подчеркнули, что Киеву необходимо предоставить надежные меры безопасности, которые гарантируют возможность для страны обеспечить свою защиту.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

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