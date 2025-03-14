Медведев ответил на призыв Британии к перемирию на Украине без условий

Медведев исключил согласие на призыв Британии о перемирии на Украине без условий

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Великобритании к перемирию на Украине без условий. Об этом он написал в социальной сети X.

Медведев ответил на призыв Британии к перемирию на Украине и исключил согласие России на урегулирование конфликта без обсуждений условий.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

