Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:01, 14 марта 2025Россия

Медведев ответил на призыв Британии к перемирию на Украине без условий

Медведев исключил согласие на призыв Британии о перемирии на Украине без условий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Великобритании к перемирию на Украине без условий. Об этом он написал в социальной сети X.

Медведев ответил на призыв Британии к перемирию на Украине и исключил согласие России на урегулирование конфликта без обсуждений условий.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    Члены G7 пригрозили России последствиями в случае отказа от перемирия

    В Госдуме оценили вину Вяльбе в отстранении лыжников от международных соревнований

    Медведев ответил на призыв Британии к перемирию на Украине без условий

    Появилась запись переговоров экипажа российского истребителя о сбитом самолете ВСУ

    Российский боец заявил об отсутствии сопротивления со стороны ВСУ в Мартыновке

    На Украине анонсировали создание неонацистского корпуса в составе ВСУ

    Трамп раскрыл срок прояснения вопроса с перемирием на Украине

    Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше