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22:31, 14 марта 2025Мир

Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня

Макрон: Россия обязана принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «обязана принять» предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом он написал в социальной сети X.

В своей публикации Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

Ранее Макрон сообщил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

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