Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

Макрон 14 марта провел переговоры с Владимиром Зеленским и Киром Стармером

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 14 марта провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом французский лидер написал в социальной сети X.

«Сегодня я разговаривал с президентом Зеленским и премьер-министром Киром Стармером, обсуждая прогресс, достигнутый на встрече между США и Украиной в Джидде во вторник [11 марта]», — написал Макрон. В своем сообщении он также призвал Россию принять предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

Президент Франции добавил, что 15 марта будет продолжена работа над усилением поддержки Украины совместно с Зеленским, Стармером и другими партнерами.

Ранее стало известно, что на 18 марта запланирована встреча Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудят ситуацию на Украине и политику Европейского союза.