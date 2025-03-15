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21:22, 14 марта 2025Мир

Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

Макрон 14 марта провел переговоры с Владимиром Зеленским и Киром Стармером
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 14 марта провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом французский лидер написал в социальной сети X.

«Сегодня я разговаривал с президентом Зеленским и премьер-министром Киром Стармером, обсуждая прогресс, достигнутый на встрече между США и Украиной в Джидде во вторник [11 марта]», — написал Макрон. В своем сообщении он также призвал Россию принять предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

Президент Франции добавил, что 15 марта будет продолжена работа над усилением поддержки Украины совместно с Зеленским, Стармером и другими партнерами.

Ранее стало известно, что на 18 марта запланирована встреча Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудят ситуацию на Украине и политику Европейского союза.

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