Макрон и Шольц обсудят будущее Украины

Bloomberg: Макрон и Шольц обсудят политику ЕС и конфликт на Украине 18 марта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу 18 марта, чтобы обсудить политику Европейского союза (ЕС) и конфликт на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает портал Barron's.

«Федеральный канцлер Шольц примет французского президента Макрона для проведения переговоров во вторник, 18 марта, в 18:00 (20:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Федеральной канцелярии», — отметил он.

По словам Хебештрайта, основной темой дискуссии будет подготовка к саммиту Евросоюза, который пройдет с 20 по 21 марта в Брюсселе. Также он уточнил, что стороны обсудят украинский вопрос и прошедшие переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

11 марта в Джидде прошли переговоры между высокими делегациями Украины и США, которые возглавили руководитель офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь Марко Рубио. Главным результатом переговоров стало согласие Киева принять предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон конфликта.