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18:58, 14 марта 2025Мир

Лондон выставил требование Москве

Глава МИД Британии Лэмми: Россия должна прекратить огонь без каких-либо условий
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщает DailyMail.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — выставил требование политик.

Лэмми отметил, что союзники по G7 едины во мнении, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить «менять правила игры».

Ранее члены международного клуба заявили, что могут ввести новые санкции против России в случае несогласия с предложением установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней.

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