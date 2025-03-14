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21:55, 14 марта 2025Мир

Рубио рассказал о желании Европы ввести новые санкции против России и о позиции США

Рубио: Европа хочет ввести новые санкции против России, но США против
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Американский госсекретарь Марко Рубио рассказал о том, что Европа желает ввести новые санкции против России, однако США против, сейчас в Вашингтоне не хотят ужесточать ограничения. Его слова приводит ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на заседании глав дипведомств стран G7 в Канаде затрагивался вопрос о рестрикциях, поскольку европейцы ввели свои санкции против РФ и намерены ввести новые. В итоговом коммюнике «Большая семерка» пригрозила Москве новыми мерами и усилением поддержки Киева в случае отказа от прекращения огня.

«Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — сказал Рубио, комментируя планы европейских стран.

США в свою очередь не хотят вводить новые санкции, хотя и имеют такую возможность, поскольку Вашингтон надеется привлечь Россию и Украину к мирным переговорам.

Ранее высокопоставленный представитель администрации президента США, отказавшийся назвать свое имя, заявил, что непродуктивно без необходимости вновь подчеркивать жесткое осуждение России, учитывая, что такой подход не принес мира после трех лет конфликта.

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