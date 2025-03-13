Путин оценил возможность контроля прекращения огня

Путин: Вопросы контроля и верификации при прекращении огня остаются непонятными

Вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня на Украине в настоящий момент остаются непонятными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Эти 30 суток [прекращения огня] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?» — задался вопросом российский лидер.

Путин оценил возможность контроля за реализацией предложения США о 30-дневном прекращении огня в конфликте на Украине. Президент России указал на необходимость механизмов контроля за действиями Киева в указанный период. Он также отметил протяженную линию фронта между Россией и Украиной.

Ранее Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что подобные предложения должны быть рассчитаны на долгосрочный мир и устранение причин кризиса.