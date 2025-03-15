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22:45, 15 марта 2025Бывший СССР

Зеленский обозначил сроки подготовки к перемирию на Украине

Зеленский: Подготовка к перемирию на Украине может занять больше месяца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подготовка к прекращению огня на Украине может занять больше месяца. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, его слова приводит «Страна.ua».

Вместе с тем политик выступил против бессрочного перемирия. «Очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности русских играть в вечный замороженный конфликт», — сказал он.

Ранее Зеленский потребовал усилить санкционное давление на Россию в том случае, если Кремль станет выдвигать свои условия перемирия. Он подчеркнул, что Европа и США не должны идти навстречу Москве и не принимать во внимание ее условия мира.

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