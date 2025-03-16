На Украине признали потерю Суджи

«Страна.ua»: Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю Суджи в Курской области. На это в Telegram-канале обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

«Город находится под контролем России, следует из карты, опубликованной Генштабом», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ отказались признавать окружение украинских войск в Курской области. В ведомстве заявили, что военные подразделения Украины осуществляют «перегруппировку».

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов и указал, что Российская армия освобождает не только город, но и всю агломерацию.