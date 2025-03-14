В Генштабе ВСУ отказались признавать слова Путина и Трампа об окружении в Курской области

Генштаб отрицает окружение ВСУ в Курской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицает окружение украинских войск в Курской области, несмотря на слова президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Генштабе ВСУ заявляют, что подобные сообщения не соответствует действительности. Утверждается, что военные подразделения Украины осуществляют «перегруппировку».

«Подразделения Сил обороны Украины перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области», — сообщает военное ведомство.

Ранее Путин предоставил украинским военнослужащим, попавшим в окружение в Курской области, возможность сдаться в плен. Позже Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ.