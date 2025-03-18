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19:16, 18 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о несогласии Киева на нейтральный статус и сокращение ВСУ

Глава ОП Украины Ермак: Киев не обсуждает нейтральный статус и сокращение ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев не готов обсуждать на переговорах нейтральный статус и сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом по итогам встречи с журналистами заявил в Telegram глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Отдельно отметил наши "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил», — заявил руководитель президентской администрации.

Он также выразил уверенность, что Киев никогда не признает утрату территорий.

Ранее о красных линях Киева заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, первая из них — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия — ограничение численности вооруженных сил.

Вот это да!
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