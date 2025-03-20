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17:53, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом признание Крыма частью России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможное признание президентом США Дональдом Трампом Крыма частью России в ходе телефонного разговора. С таким заявлением Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, запись доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Я не поднимал этот вопрос», — признал политик. Он также отказался рассматривать саму возможность подобного решения.

Зеленский прокомментировал материал издания Semafor об обсуждении администрацией Трампа признания Крыма российским. Он добавил, что Трамп упоминал статус Крыма на личной встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке и интересовался причинами позиции Киева по данному вопросу.

Ранее Semafor узнало о возможном плане администрации Трампа признать Крым территорией РФ. Как утверждается, признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине.

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