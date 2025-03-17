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21:47, 17 марта 2025Мир

В США узнали о возможном плане администрации Трампа признать Крым территорией РФ

Semafor: Белый дом рассматривает возможность признать Крым территорией РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией, сообщает Semafor со ссылкой на два источника.

Признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в администрации обсуждали возможность того, чтобы и ООН признала Крым территорией РФ.

При этом Трамп еще не принимал решений по этому поводу, говорится в материале. В самом Белом доме отказались от комментариев.

Ранее Трамп сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на 18 марта. Есть большие шансы на то, что конфликт будет урегулирован, отмечал американский лидер.

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