В США узнали о возможном плане администрации Трампа признать Крым территорией РФ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией, сообщает Semafor со ссылкой на два источника.
Признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в администрации обсуждали возможность того, чтобы и ООН признала Крым территорией РФ.
При этом Трамп еще не принимал решений по этому поводу, говорится в материале. В самом Белом доме отказались от комментариев.
Ранее Трамп сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на 18 марта. Есть большие шансы на то, что конфликт будет урегулирован, отмечал американский лидер.