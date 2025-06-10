Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

Зеленский: Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах, в частности, для победы на выборах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

«Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну на Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно», — сказал он.

Политик также заявил, что венгерский лидер допускает ошибку, а его действия приведут к радикализации общества в стране и антиукраинским настроениям.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не может победить на поле боя в конфликте на Украине. По его словам, Евросоюзу нужны переговоры, прекращение огня и мир на Украине.