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17:00, 9 июня 2025Мир

Орбан предупредил ЕС о невозможности победить в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз не может победить в конфликте на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союза (ЕС) не может победить в конфликте на Украине, на поле боя нет решения. Об этом европейское объединение предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Провоенные политики в Брюсселе хотят заставить нас поверить, что война должна продолжаться. Но выиграть ее невозможно. На поле боя нет решения», — заявил политик.

По его словам, дипломаты должны «забрать себе руководство у генералов», поскольку Евросоюзу нужны переговоры, прекращение огня и мир на Украине. Глава венгерского правительства подчеркнул, что без дипломатического урегулирования ЕС получит по соседству Афганистан.

Ранее Орбан отметил, что Европа слишком слаба и ей необходимо быть сильной, чтобы вести переговоры с Россией. Он добавил, что европейским странам для этого нужны США, однако если говорить о долгосрочной перспективе, то Европа должна стать сильнее, чтобы иметь такую возможность.

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