В Европе признали свою слабость в сравнении с Россией

Премьер Венгрии Орбан: Европа должна быть сильной, чтобы говорить с Россией

Европа слишком слаба, и ей нужно быть сильной, чтобы вести переговоры с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI.

«К сожалению, сейчас мы слишком слабы, и поэтому нам нужны США. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то Европа должна стать сильнее, чтобы иметь возможность участвовать в переговорах», — указал венгерский премьер.

Ранее Орбан призвал европейские страны перестать думать о президенте России Владимире Путине, поскольку им стоит сместить свой фокус внимания в первую очередь на себя и свои интересы.

Также премьер-министр подчеркнул, что если российский лидер приедет в Венгрию, то он будет принят как подобает. Также он отметил необходимость заключения стратегического соглашения Европейского союза (ЕС) с Россией.