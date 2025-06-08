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22:48, 8 июня 2025Мир

Орбан пообещал Путину достойный прием в Венгрии

Орбан: Если Путин посетит Венгрию, он будет принят как подобает
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Виктор Орбан

Владимир Путин и Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Если российский президент Владимир Путин приедет в Венгрию, то он будет принят как подобает. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает телеканал LCI.

Так политик ответил на вопрос о том, готов ли он принять российского главу так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС).

По словам Орбана, МУС стал слишком политизированным, эта организация его не интересует.

Политик заявил, что ЕС необходимо заключить стратегическое соглашение с российской стороной. Угроза войны на территории Евросоюза и прямое столкновение с РФ не в интересах Венгрии, уточнил Орбан.

В мае Виктор Орбан призвал лидеров Европейского союза последовать примеру Соединенных Штатов и начать говорить с Владимиром Путиным для урегулирования на Украине.

Так, политик назвал иллюзорным мнение, что мира можно достичь только переговорам между Москвой и Киевом.

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