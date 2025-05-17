Орбан призвал лидеров Европы последовать примеру США и начать говорить с Путиным

Орбан: Лидеры ЕС должны вести переговоры с Путиным для урегулирования на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Европейского союза (ЕС) последовать примеру США и начать говорить с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования на Украине. Его слова опубликованы на странице венгерского правительства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик назвал иллюзорным мнение, что мира можно достичь только переговорам между Москвой и Киевом. «Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что Европе нужно решить, будут ли они разговаривать с Путиным до или после американской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что планирует как можно скорее начать переговоры со своим российским коллегой.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

Представители Москвы и Киева условились детально представить друг другу свое видение формата прекращения огня и выразили готовность продолжать контакты. В дополнение к этому Киев запросил личную встречу глав государств, что Москва приняла к сведению.

