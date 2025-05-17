Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным

Трамп заявил о планах как можно скорее встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует как можно скорее начать переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Слова американского лидера приводит CBS News.

«Я думаю, нам пора просто сделать это», — сказал Трамп. Он также допустил, что в ближайшее время позвонит Путину.

Президент США пояснил, что его встреча с российским лидером может помочь решить конфликт на Украине. «А если не решим, то будет очень интересно», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле.