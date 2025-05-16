Трамп обозначил срок наступления мира

Трамп: Мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель

Мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле. Трамп также уточнил, что не приедет в Турцию после турне по Ближнему Востоку, а сразу вернется в США.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, переговоры с российским лидером состоится, как только их возможно будет организовать.