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11:12, 16 мая 2025Мир

Трамп обозначил срок наступления мира

Трамп: Мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мир станет намного безопаснее в течение 2-3 недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон посмотрит, что произойдет между Россией и Украиной по итогам переговоров их представителей в Стамбуле. Трамп также уточнил, что не приедет в Турцию после турне по Ближнему Востоку, а сразу вернется в США.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, переговоры с российским лидером состоится, как только их возможно будет организовать.

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