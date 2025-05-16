Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным, как только это станет возможным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, как только это станет возможным. Слова американского лидера передает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер отметил, что встреча с президентом России состоится, «как только ее возможно будет организовать».

По словам Трампа, США «посмотрят, что произойдет между Россией и Украиной» по итогам переговоров их представителей в Стамбуле.

Ранее глава Белого дома заявил, что не поедет в Турцию, где возможны переговоры по украинскому урегулированию.

15 мая он исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с Путиным.