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15:06, 15 мая 2025Мир

Трамп исключил урегулирование конфликта на Украине до встречи с Путиным

Трамп исключил возможность урегулирования на Украине до его встречи с Путиным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One перед посадкой в Дубае, где он совершил третью остановку в ходе своей поездки по Ближнему Востоку.

Кроме того, американский лидер заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что никакой подготовки встречи президентов России и США сейчас не ведется.

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