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15:08, 15 мая 2025Мир

Трамп высказался об уровне российской делегации в Стамбуле

Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации РФ на переговорах с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает CNN.

«Я не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным?» — сказал он.

По словам главы Белого дома, очевидно, что президент России Владимир Путин не собирался ехать в Турцию на переговоры. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не будет урегулирован до момента его встречи с российским лидером.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Он представляля Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Также в делегацию вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

Ранее Мединский заявил, что делегация РФ настроена на серьезную профессиональную работу на переговорах с Украиной в Стамбуле. По его словам, смыслом предложенных президентом России прямых переговоров является необходимость выйти на установление долгосрочного мира.

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