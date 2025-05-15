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14:12, 15 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: Никакой подготовки встречи Путина и Трампа не ведется
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вопрос пока в предметном плане не согласовывался и не поднимался», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет его самого. При этом американский лидер выразил готовность приехать в Турцию.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет оснований подтверждать возможную встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио в Стамбуле 16 мая. Американский дипломат прибудет в Турцию в этот день.

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