В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: Никакой подготовки встречи Путина и Трампа не ведется

Никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вопрос пока в предметном плане не согласовывался и не поднимался», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет его самого. При этом американский лидер выразил готовность приехать в Турцию.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет оснований подтверждать возможную встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио в Стамбуле 16 мая. Американский дипломат прибудет в Турцию в этот день.