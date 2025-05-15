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13:36, 15 мая 2025Мир

В МИД ответили на вопрос о встрече Лаврова с Рубио в Стамбуле

Рябков: Сейчас нет оснований подтверждать возможную встречу Лаврова с Рубио
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сейчас нет оснований подтверждать возможную встречу главы МИД России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио в Стамбуле 16 мая. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, комментируя подобные предположения, передает ТАСС.

«Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею», — отметил дипломат.

Рябков также отдельно высказался о гипотетической встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, перспектива саммита двух лидеров не зависит от итогов переговоров в Стамбуле.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Американский госсекретарь прибудет в Стамбул 16 мая на следующий день после двусторонних переговоров Москвы и Киева.

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