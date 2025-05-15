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10:20, 15 мая 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл ожидания от переговоров России и Украины

Рубио: США хотят прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

США хотят прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Это [урегулирование конфликта] сложно, но мы надеемся, что скоро в этом будет достигнут прогресс», — сказал он.

Рубио отметил, что эту конфронтацию нельзя разрешить военным путем, поэтому она должна завершиться с помощью дипломатии. По его словам, Вашингтон хочет увидеть прогресс в ближайшую пару дней.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп открыт к любым механизмам, которые приведут к справедливому миру в конфликте между Россией и Украиной. Он также добавил, что Вашингтон хочет быть полезными в любом ключе, для того чтобы прекратить конфликт.

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