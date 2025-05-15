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09:57, 15 мая 2025Мир

В Госдепе раскрыли подход Трампа к миру на Украине

Рубио: Трамп открыт к любым механизмам, которые приведут к миру на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп открыт к любым механизмам, которые приведут к справедливому миру в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Он [Трамп] открыт к любому механизму, который приведет к миру. (...) Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил — мы открыты к конструктивному [диалогу] и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт», — сказал политик.

Он также отметил, что конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем.

Ранее Трамп заявил, что госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Вашингтона отправятся на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.

После этого спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегация США не приедет 15 мая в Стамбул на переговоры по Украине. Уиткофф и Рубио посетят турецкий город в пятницу, 16 мая.

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