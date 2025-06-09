Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 9 июня 2025Мир

Орбан призвал Европу перестать думать о Путине

Премьер Венгрии Орбан: Европа должна думать не о Путине, а о себе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейские страны должны перестать думать о президенте России Владимире Путине, поскольку им стоит думать в первую очередь о себе и своих интересах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы должны думать не о Путине, а в первую очередь о себе. Мы не должны измерять Европу через фигуру российского лидера. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — как с Россией, так и без нее. Президент России — это президент России», — объяснил глава венгерского правительства.

Орбан также подчеркнул, что если Путин захочет посетить Венгрию с официальным визитом, то его примут «со всеми необходимыми почестями».

Ранее Орбан заявил, что европейские санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу. По его словам, Европейский союз посягает на суверенитет стран — участниц объединения, однако при этом не справляется с преодолением кризисов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    Почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке

    Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

    В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

    Цены в Китае продолжили снижаться

    Названы две причины отключать Bluetooth в смартфоне

    В стране НАТО членство Украины в альянсе описали словом «посмотрим»

    Мужчина опоил туристку наркотиками в ночном клубе на Кипре и изнасиловал в туалете

    В Госдуме призвали отправлять в «родные кишлаки» проваливших тест по русскому мигрантов

    Момент падения беспилотника на предприятие в Чебоксарах и взрыв попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости