Орбан рассказал о влиянии антироссийских санкций на Венгрию и ЕС

Орбан: Санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу

Европейские санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу. Об этом в интервью телеканалу LCI сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. Из-за ограничений за три года мы потеряли 20 миллиардов евро. Для Венгрии это значительная сумма», — посетовал политик.

По словам Орбана, ЕС посягает на суверенитет участников сообщества, однако при этом не справляется с разрешением кризисов.

Ранее издание Politico написало, что готовящийся в Соединенных Штатах проект, в котором содержатся пункты об ужесточении санкций против России, скорее всего будет значительно смягчен.

В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо поддержал принятую парламентом страны резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России.