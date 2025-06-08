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21:52, 8 июня 2025Мир

Орбан рассказал о влиянии антироссийских санкций на Венгрию и ЕС

Орбан: Санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Европейские санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу. Об этом в интервью телеканалу LCI сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. Из-за ограничений за три года мы потеряли 20 миллиардов евро. Для Венгрии это значительная сумма», — посетовал политик.

По словам Орбана, ЕС посягает на суверенитет участников сообщества, однако при этом не справляется с разрешением кризисов.

Ранее издание Politico написало, что готовящийся в Соединенных Штатах проект, в котором содержатся пункты об ужесточении санкций против России, скорее всего будет значительно смягчен.

В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо поддержал принятую парламентом страны резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России.

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