Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:41, 8 июня 2025Экономика

В США предрекли большой ущерб от ужесточения антироссийских санкций

Politico: новый проект санкций против России разорвет связи США с партнерами
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters / Larry Downing

Готовящийся в Соединенных Штатах Америки (США) проект, в котором содержатся пункты об ужесточении санкций против России, скорее всего будет значительно смягчен. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что огромные пошлины в 500 процентов, предлагаемые сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уничтожат торговые связи самих США с крупнейшими экономиками мира. Грэм, как сообщает издание, уже признал этот факт и предложил широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.

Материалы по теме:
«Я вытащу нас из бардака» Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
«Я вытащу нас из бардака»Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
30 апреля 2025
До оттепели далеко. Об ослаблении санкционного давления на россиян говорить пока рано. Почему повезло только некоторым?
До оттепели далеко.Об ослаблении санкционного давления на россиян говорить пока рано. Почему повезло только некоторым?
15 апреля 2025
«Для Трампа это самый страшный сценарий» Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?
«Для Трампа это самый страшный сценарий»Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?
12 мая 2025

В свою очередь «уничтожительный» законопроект будет опасен для стран, которым сложно моментально отказаться от покупки российских энергоносителей. При этом США, сами зависящие от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов, могут пойти на нарушение возможного санкционного режима, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Белый дом оказывает всяческое давление на Сенат для того, чтобы добиться смягчения законопроекта о санкциях против России. Американские СМИ писали, что Белый дом давит в том числе и на сенатора Грэма, поскольку администрация Трампа пытается наладить связи с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ударил плечом как игрок в регби». Илон Маск подрался с министром финансов США

    Беспилотники попытались атаковать еще один российский регион

    В США предрекли большой ущерб от ужесточения антироссийских санкций

    Названы позволяющие стать наследником без уплаты долга основания

    SHAMAN рассказал о песне для «Интервидения»

    Бойцы ВСУ использовали храм в Курской области для ночлега

    Трамп направит солдат Нацгвардии для разгона протестов в Калифорнии

    На Западе заявили о готовящемся ударе России по правительственным зданиям Украины

    На Западе резко раскритиковали Зеленского после отказа забирать тела солдат ВСУ

    Активисты ответили на сообщения о поднятой по тревоге полиции из-за «Русской общины»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости