Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 8 июня 2025Мир

Премьер Словакии поддержал решение об отказе от санкционной политики против России

Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал резолюцию против антироссийских санкций
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал принятую парламентом страны резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию [против антироссийских санкций]», — сказал Фицо.

Он добавил, что никогда не поддержит, например, решение о запрете на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы привело к закрытию атомных реакторов в республике.

5 июня парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Согласно документу, подобные меры способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок. Теперь члены правительства страны не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против РФ, а также обязаны продвигать меры по стабилизации энергетического рынка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Европейская журналистка назвала преступлением отказ Украины принять тела солдат

    Опубликовано видео водружения российского флага над освобожденным селом в ДНР

    В Госдуме обвинили Киев в дикости

    Телеведущему поставили диагноз «рак кожи» в прямом эфире

    Бастрыкин заявил о намеренном подрыве Украиной моста под Брянском

    Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Канадский хоккеист рассказал о чтении «Войны и мира»

    Россиян предупредили об опасности одного состояния у домашних животных

    ВС РФ широким фронтом начали продвижение к границе Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости