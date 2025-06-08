Премьер Словакии поддержал решение об отказе от санкционной политики против России

Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал резолюцию против антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал принятую парламентом страны резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию [против антироссийских санкций]», — сказал Фицо.

Он добавил, что никогда не поддержит, например, решение о запрете на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы привело к закрытию атомных реакторов в республике.

5 июня парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Согласно документу, подобные меры способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок. Теперь члены правительства страны не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против РФ, а также обязаны продвигать меры по стабилизации энергетического рынка.