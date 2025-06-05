Парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от санкционной политики против РФ

Парламент Словакии одобрил резолюцию Национального совета республики об отказе от санкционной политики в отношении России и защите экономических и энергетических интересов Словацкой Республики. Об этом сообщает Tvnoviny.

Теперь члены правительства не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против РФ, а также обязаны продвигать меры по стабилизации энергетического рынка, устранению волатильности цен и защите стратегических интересов словацкой экономики.

«Национальный совет Словацкой Республики отмечает, что санкционная политика и торговые ограничения в отношении Российской Федерации способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок, что ослабляет конкурентоспособность и экономические выгоды словацких компаний», — приводит издание текст документа.

За это предложение проголосовал 51 из 76 присутствовавших депутатов.

Ранее вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко шокировало решение президента республики по вопросу референдума об отмене санкций против России. Президент Словакии Петер Пеллегрини отказался проводить референдум об отмене антироссийских ограничений из-за несоответствия петиции необходимым требованиям.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.