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13:15, 5 июня 2025Мир

Словакия отказалась от санкционной политики против России

Парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от санкционной политики против РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Claudia Greco / Reuters

Парламент Словакии одобрил резолюцию Национального совета республики об отказе от санкционной политики в отношении России и защите экономических и энергетических интересов Словацкой Республики. Об этом сообщает Tvnoviny.

Теперь члены правительства не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против РФ, а также обязаны продвигать меры по стабилизации энергетического рынка, устранению волатильности цен и защите стратегических интересов словацкой экономики.

«Национальный совет Словацкой Республики отмечает, что санкционная политика и торговые ограничения в отношении Российской Федерации способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок, что ослабляет конкурентоспособность и экономические выгоды словацких компаний», — приводит издание текст документа.

За это предложение проголосовал 51 из 76 присутствовавших депутатов.

Ранее вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко шокировало решение президента республики по вопросу референдума об отмене санкций против России. Президент Словакии Петер Пеллегрини отказался проводить референдум об отмене антироссийских ограничений из-за несоответствия петиции необходимым требованиям.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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