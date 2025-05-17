Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги», его слова приводит РИА Новости.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу», — заверил словацкий премьер.

Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Фицо заявил, что для многих западных государств крайне важно, чтобы конфликт на Украине не прекращался. Именно этим глава словацкого правительства объяснил тот факт, что некоторые страны возражают против начала прямых переговоров Москвы и Киева.