Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:36, 17 мая 2025Мир

Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России

Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России, если его объявят
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги», его слова приводит РИА Новости.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу», — заверил словацкий премьер.

Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Фицо заявил, что для многих западных государств крайне важно, чтобы конфликт на Украине не прекращался. Именно этим глава словацкого правительства объяснил тот факт, что некоторые страны возражают против начала прямых переговоров Москвы и Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Зеленского уличили в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах

    В Раде рассказали о трагической ошибке Зеленского

    Российский штурмовик три дня корректировал огонь по ВСУ без еды и воды

    Обвиняемую в терроризме студентку перевели в СИЗО за попытку побега в Грузию

    Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России

    Загитовой отказали в строительстве школы

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло

    Кремль заявил о подготовке разговора Путина и Трампа

    Россиянка описала жизнь в Мексике словами «счастья больше, чем в российской девятиэтажке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости