В Словакии оказались шокированы решением по референдуму об отмене антироссийских санкций

Данко заявил, что шокирован отказом от референдума по отмене санкций против РФ

Вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко шокировало решение президента республики по вопросу референдума об отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Словакии Петер Пеллегрини отказался проводить референдум об отмене санкций против России из-за несоответствия петиции необходимым требованиям.

«Я в шоке, что президент это взял на себя. От имени Словацкой национальной партии выражаю поддержку и благодарность тем, кто собирал эти подписи», — заявил Данко, добавив, что сам подписал эту петицию.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать референдум об отмене санкций против России в том случае, если его объявят. Также он раскритиковал заявления Евросоюза о введении новых антироссийских санкций на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.