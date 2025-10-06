Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 6 октября 2025Бывший СССР

Зеленский назвал место Орбана в истории

Зеленский: Украина будет в ЕС с Орбаном или без него
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина будет в Европейском союзе (ЕС) с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или без него. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.LIVE».

По его словам, Орбан войдет в историю как единственный, кто тормозит процесс вступления Украины в ЕС.

«Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Или идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии», — сказал он.

Ранее Нидерланды отвергли прием Украины в ЕС в обход Венгрии. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что важно найти выход из ситуации, но он не должен заключаться в том, чтобы обойти решения, принятые единогласно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Россияне назвали самые популярные способы оплаты

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости