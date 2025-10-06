Зеленский назвал место Орбана в истории

Зеленский: Украина будет в ЕС с Орбаном или без него

Украина будет в Европейском союзе (ЕС) с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или без него. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.LIVE».

По его словам, Орбан войдет в историю как единственный, кто тормозит процесс вступления Украины в ЕС.

«Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Или идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии», — сказал он.

Ранее Нидерланды отвергли прием Украины в ЕС в обход Венгрии. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что важно найти выход из ситуации, но он не должен заключаться в том, чтобы обойти решения, принятые единогласно.