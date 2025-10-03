Мир
Нидерланды отвергли прием Украины в ЕС в обход Венгрии

Премьер Нидерландов Схоф выступил против приема Украины в ЕС в обход Венгрии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Chris Robert / Unsplash

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил против приема Украины в Европейский союз (ЕС) в обход Венгрии. Об этом сообщает Trouw.

«Будущее Молдавии и Украины — в ЕС», — заявил уходящий премьер страны, но отметил, что изменение правил — не подходящий способ попасть туда.

Отмечается, что Нидерланды — одна из немногих стран в объединении, не согласных с такой идеей, поскольку большинство стран ЕС поддержали ее.

Схоф подчеркнул, что вступление в ЕС — это долгий и тщательный процесс реформ. По его мнению, блокировка Венгрии крайне нежелательна, поскольку это подрывает доверие к процессу расширения. Он добавил, что важно найти выход из ситуации, но он не должен заключаться в том, чтобы обойти решения, принятые единогласно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против отмены принципа единогласия для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Он объяснил, что сейчас для начала переговоров о вхождении в состав Евросоюза новой страны требуется стопроцентная поддержка всех членов объединения. На встрече глав ЕС предложили эту процедуру изменить таким образом, чтобы для начала переговоров о вступлении было достаточно согласия квалифицированного большинства.

