14:22, 2 октября 2025Мир

Орбан прокомментировал попытку обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Орбан: Венгрия против отмены единогласия для переговоров о членстве Украины в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Будапешт выступает против отмены принципа единогласия для начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Выдвинули предложение об изменении нынешней правовой базы переговоров», — рассказал Орбан, комментируя прошедший саммит ЕС в Копенгагене.

Он объяснил, что сейчас для начала переговоров о вхождении в состав Евросоюза новой страны требуется стопроцентная поддержка всех членов объединения. На встрече глав ЕС предложили эту процедуру изменить таким образом, чтобы для начала переговоров о вступлении было достаточно согласия квалифицированного большинства.

Венгрия выступила против такой попытки обойти вето Будапешта, подчеркнув, что для изменения самой процедуры тоже нужно единогласие.

Накануне неформального саммита ЕС в Копенгагене Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на этой встрече, поскольку европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.

