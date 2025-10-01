Орбан анонсировал «бой в клетке» на саммите ЕС

Орбан заявил, что его ждет бой в клетке на саммите ЕС в Копенгагене

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на неформальном саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене, поскольку европейские лидеры оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке», — говорится в публикации.

Орбан также ответил европейским лидерам, которые говорят о необходимости давления на Венгрию. Он заявил, что в Европе нет единства относительно вступления Украины в состав ЕС и без его страны это невозможно. Кроме того, венгерский премьер пообещал не отправлять деньги Киеву.

Ранее политический эксперт из Венгрии, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что вступление Украины в Евросоюз станет «последним гвоздем в гроб» интеграционного объединения. По его словам, к этому шагу не готовы ни Киев, ни европейские страны.