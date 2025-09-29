Вступление Украины назвали «последним гвоздем в гроб» ЕС

Штир: Вступление Украины в ЕС станет последним гвоздем в гроб объединения

Возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет «последним гвоздем в гроб» интеграционного объединения. С таким утверждением выступил политический эксперт из Венгрии, член Валдайского клуба Габор Штир, передает РИА Новости.

«Вступление Украины в Евросоюз — это был бы последний гвоздь в гроб Евросоюза», — отметил эксперт.

По его словам, к этому шагу не готовы ни Киев, ни европейские страны.

Штир добавил, что потенциальное вступление Украины в ЕС увеличит социальную напряженность и проблемы с безопасностью.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна обнищает, если Украина станет членом Евросоюза. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен допускать Киев в НАТО и ЕС, так как между государствами существует постоянный конфликт интересов, который будет решаться не в пользу Венгрии.