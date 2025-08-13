Орбан предрек обнищание Венгрии в случае вступления Украины в ЕС

Орбан: Венгрия обнищает, если Украина станет членом ЕС

Венгрия обнищает, если Украина станет членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Patriota на YouTube.

По словам Орбана, Венгрия заинтересована в том, чтобы «никогда не находиться в одном союзе с Украиной». Он подчеркнул, что Будапешт не намерен допускать Киев в НАТО и ЕС, так как между государствами существует постоянный конфликт интересов, который будет решаться не в пользу Венгрии.

Орбан подчеркнул, что членство Украины в ЕС привело бы к обнищанию Венгрии. При этом он добавил, что Будапешт не заинтересован в дестабилизации украинского государства.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставлять ей газ и электричество.