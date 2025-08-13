Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 13 августа 2025Мир

Орбан предрек обнищание Венгрии в случае вступления Украины в ЕС

Орбан: Венгрия обнищает, если Украина станет членом ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия обнищает, если Украина станет членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Patriota на YouTube.

По словам Орбана, Венгрия заинтересована в том, чтобы «никогда не находиться в одном союзе с Украиной». Он подчеркнул, что Будапешт не намерен допускать Киев в НАТО и ЕС, так как между государствами существует постоянный конфликт интересов, который будет решаться не в пользу Венгрии.

Орбан подчеркнул, что членство Украины в ЕС привело бы к обнищанию Венгрии. При этом он добавил, что Будапешт не заинтересован в дестабилизации украинского государства.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставлять ей газ и электричество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

    Умер прославившийся поимкой американских агентов в СССР полковник КГБ

    В России Сталина назвали хохлом

    Журова заявила о невозможности возвращения сменивших гражданство спортсменов

    В Дагестане автомобиль свадебного кортежа рухнул в 50-метровый обрыв

    Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

    Эмма Стоун без штанов снялась для журнала

    Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

    В США высказались о предполагаемых сроках снижения пошлин для Китая

    Японец приехал в Россию и пришел в шок со словами «они такие длинные»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости