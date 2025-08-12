Орбан пригрозил Украине

Орбан: Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа

Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставлять ей газ и электричество. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, Украина встанет. Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день», — пригрозил он.

По его словам, Будапешт, однако, не заинтересован в этом. Орбан также добавил, что украинцы «разговаривают с нами так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать».

Ранее премьер Венгрии заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, ее дальнейшую судьбу будут решать другие государства.