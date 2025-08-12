Орбан: Украина потерпела поражение в конфликте с РФ, Запад должен это признать

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, ее дальнейшую судьбу будут решать другие государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — отметил он.

По словам премьера, Киев не капитулирует сейчас только благодаря военной помощи со стороны европейских союзников, в противном случае конфликт бы «давным-давно закончился».

Он подчеркнул, что Евросоюз должен последовать примеру США и возобновить диалог с Россией. Однако многие европейские лидеры по-прежнему верят в возможность изменения режима в Москве, если Киев «будет упорствовать», добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер отказался присоединиться к заявлению лидеров Евросоюза по украинскому урегулированию. В документе подчеркивается, что «путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины».