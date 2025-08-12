Мир
08:50, 12 августа 2025Мир

Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Европейского союза (ЕС) по украинскому урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в документе лидеры ЕС поддержали политику Украины по евроинтеграции. «Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — отмечается в примечании к нему.

Заявление подписали 26 европейских лидеров. В нем поддерживаются усилия президента США Дональда Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта. В документе подчеркивается, что «путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины».

Ранее Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, европейские лидеры «подорвали мир, но теперь могут его восстановить».

Трамп сообщил, что встреча с российским лидером пройдет на Аляске 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

