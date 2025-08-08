«Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не являются условием встречи глав Соединенных Штатов и России.

По словам американского лидера, он готов встретиться с президентом России, даже если тот пока не намерен провести переговоры с Зеленским.

Нет, он не должен, нет Дональд Трамп Президент США

До этого высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с The New York Post заявил, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии переговоров российского лидера с президентом Украины.

Трамп высказался о введении санкций против России

Глава Белого дома ответил на вопрос о введении санкций против России. По его словам, это будет зависеть от Путина.

Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован Дональд Трамп Президент США

При этом главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт отказался подтверждать намерение администрации президента США ввести санкции против России, если к пятнице, 8 августа, не будет достигнуто перемирие на Украине. «Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — заявил он.

Однако 7 августа Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией.

Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Мы приближаемся к этому, но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры Дональд Трамп Президент США

Трампа раскритиковали за отсутствие жесткости в отношении России

Европейские лидеры оказались разочарованы полным отсутствием жесткости со стороны президента США в отношении России. По данным The Washington Post, высокопоставленный европейский чиновник заявил, что лидеры ЕС были в смятении, когда узнали, что глава Белого дома планирует встретиться с Путиным. «Несмотря на все эти заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. И тем не менее. Ноль, точка», — сказал собеседник издания.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, выразил надежду, что мир вернется в Европу после встречи президентов России и США.

Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее проведут личную встречу, и тогда мир вернется в Центральную Европу! Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация приветствует будущую встречу Путина и Трампа. «Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил он.