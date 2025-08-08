«Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не являются условием встречи глав Соединенных Штатов и России.
По словам американского лидера, он готов встретиться с президентом России, даже если тот пока не намерен провести переговоры с Зеленским.
Нет, он не должен, нет
До этого высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с The New York Post заявил, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии переговоров российского лидера с президентом Украины.
Трамп высказался о введении санкций против России
Глава Белого дома ответил на вопрос о введении санкций против России. По его словам, это будет зависеть от Путина.
Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован
При этом главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт отказался подтверждать намерение администрации президента США ввести санкции против России, если к пятнице, 8 августа, не будет достигнуто перемирие на Украине. «Я не собираюсь спекулировать на этот счет», — заявил он.
Однако 7 августа Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией.
Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.
Мы приближаемся к этому, но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры
Трампа раскритиковали за отсутствие жесткости в отношении России
Европейские лидеры оказались разочарованы полным отсутствием жесткости со стороны президента США в отношении России. По данным The Washington Post, высокопоставленный европейский чиновник заявил, что лидеры ЕС были в смятении, когда узнали, что глава Белого дома планирует встретиться с Путиным. «Несмотря на все эти заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. И тем не менее. Ноль, точка», — сказал собеседник издания.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, выразил надежду, что мир вернется в Европу после встречи президентов России и США.
Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее проведут личную встречу, и тогда мир вернется в Центральную Европу!
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация приветствует будущую встречу Путина и Трампа. «Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил он.