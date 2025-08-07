В ЕС разочаровались отсутствием жесткости со стороны Трампа в отношении России

WP: В ЕС разочарованы полным отсутствием давления со стороны Трампа на Путина

Европейские лидеры оказались разочарованы полным отсутствием жесткости со стороны президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В разговоре с изданием высокопоставленный европейский чиновник заявил, что лидеры ЕС были в смятении, когда узнали, что Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным напрямую. «Несмотря на все эти заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. И тем не менее. Ноль, точка», — поделился он с WP.

Ранее Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами России. При этом политик ушел от ответа на вопрос о рестрикциях для Москвы, заявив лишь, что Вашингтон приближается к этому. Трамп пояснил, что сейчас идут некие серьезные переговоры.