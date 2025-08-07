Президент США Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. Об этом американский лидер сообщил в рамках специального выступления в Белом доме.
Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций
Ранее хозяин Белого дома допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он пообещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По его словам, импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.
При этом политик ушел от ответа на вопрос о рестрикциях для Москвы, заявив лишь, что Вашингтон «приближается» к этому. Трамп пояснил, что сейчас идут некие серьезные переговоры. Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что глава государства примет решение о рестрикциях против Москвы в течение 24-36 часов.
истекает срок ультиматума Трампа против России
Угрозы Трампа в адрес России прозвучали на фоне договоренности о встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, саммит глав государств ориентировочно пройдет на следующей неделе. Предполагается, что он может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В чем смысл обещанных санкций?
Как отмечает телеканал Al Jazeera, основная цель санкций Трампа против России — лишить ее доходов от экспорта нефти.
Преимущественно пошлины могут нанести удар по следующим странам:
- Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж.
- Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Россию. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой.
- Турция: несмотря на то что Турция является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.
Почему санкции Трампа могут ударить по самому Западу?
По данным катарского телеканала, Евросоюз продолжает через Индию и Турцию закупать нефть и газ из России на рекордные суммы. В частности, в 2024 году Брюссель косвенно закупил российских энергоресурсов на 67,5 миллиарда евро, что почти равно общему объему российско-индийской торговли.
Отмечается, что политика Трампа нанесет серьезный урон Европе, если он развяжет полноценную торговую войну против Индии и Турции
Кроме того, авторы материала указывают, что Трамп может нанести серьезный удар и по самим США, если полноценно введет санкции против России.
В частности, они указывают, что Вашингтон и Пекин сейчас ведут напряженные торговые переговоры. Попытки впутать в этот вопрос Россию могут не просто осложнить фон, но и полностью испортить возможное соглашение и настроить КНР против Соединенных Штатов.
Китай, Европа и Индия являются основными поставщиками товаров в США: если стоимость этих продуктов — от одежды до ламп и iPhone — вырастет вдвое, американские потребители почувствуют себя в затруднительном положении
Несмотря на риск введения пошлин, США продолжают импортировать из России ряд важных товаров, таких как гексафторид урана, используемый при обогащении урана. Из-за этого факта ряд стран, включая Индию, обвиняют администрацию Трампа в лицемерии из-за угрозы санкций.
Кроме того, на этот факт указывал даже ряд поддерживающих американского лидера политиков, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола.
Трамп выступит с экстренным заявлением
На фоне истечения срока ультиматума Белый дом анонсировал экстренное заявление Трампа.
выступит Трамп в Белом доме
Это произойдет в Восточном зале Белого дома, говорится в расписании президента США. Содержание выступления и возможная тема не сообщаются.