Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

«Лента.ру»: 8 августа истекает ультиматум Трампа против России

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. Об этом американский лидер сообщил в рамках специального выступления в Белом доме.

Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций Дональд Трамп президент США

Ранее хозяин Белого дома допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он пообещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По его словам, импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.

При этом политик ушел от ответа на вопрос о рестрикциях для Москвы, заявив лишь, что Вашингтон «приближается» к этому. Трамп пояснил, что сейчас идут некие серьезные переговоры. Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что глава государства примет решение о рестрикциях против Москвы в течение 24-36 часов.

8 августа истекает срок ультиматума Трампа против России

Угрозы Трампа в адрес России прозвучали на фоне договоренности о встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, саммит глав государств ориентировочно пройдет на следующей неделе. Предполагается, что он может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В чем смысл обещанных санкций?

Как отмечает телеканал Al Jazeera, основная цель санкций Трампа против России — лишить ее доходов от экспорта нефти.

Преимущественно пошлины могут нанести удар по следующим странам:

Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж.

крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж. Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Россию. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой.

порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Россию. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой. Турция: несмотря на то что Турция является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Почему санкции Трампа могут ударить по самому Западу?

По данным катарского телеканала, Евросоюз продолжает через Индию и Турцию закупать нефть и газ из России на рекордные суммы. В частности, в 2024 году Брюссель косвенно закупил российских энергоресурсов на 67,5 миллиарда евро, что почти равно общему объему российско-индийской торговли.

Отмечается, что политика Трампа нанесет серьезный урон Европе, если он развяжет полноценную торговую войну против Индии и Турции

Кроме того, авторы материала указывают, что Трамп может нанести серьезный удар и по самим США, если полноценно введет санкции против России.

В частности, они указывают, что Вашингтон и Пекин сейчас ведут напряженные торговые переговоры. Попытки впутать в этот вопрос Россию могут не просто осложнить фон, но и полностью испортить возможное соглашение и настроить КНР против Соединенных Штатов.

Китай, Европа и Индия являются основными поставщиками товаров в США: если стоимость этих продуктов — от одежды до ламп и iPhone — вырастет вдвое, американские потребители почувствуют себя в затруднительном положении Al Jazeera катарский телеканал

Несмотря на риск введения пошлин, США продолжают импортировать из России ряд важных товаров, таких как гексафторид урана, используемый при обогащении урана. Из-за этого факта ряд стран, включая Индию, обвиняют администрацию Трампа в лицемерии из-за угрозы санкций.

Кроме того, на этот факт указывал даже ряд поддерживающих американского лидера политиков, включая сенатора-республиканца Рэнда Пола.

Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп выступит с экстренным заявлением

На фоне истечения срока ультиматума Белый дом анонсировал экстренное заявление Трампа.

В 23:00 мск выступит Трамп в Белом доме

Это произойдет в Восточном зале Белого дома, говорится в расписании президента США. Содержание выступления и возможная тема не сообщаются.