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01:32, 7 августа 2025Мир

Трамп пообещал множество санкций против партнеров России

Трамп пообещал ввести множество вторичных санкций против торговых партнеров РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. Об этом американский лидер сообщил в рамках специального выступления в Белом доме.

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Дональд Трамп президент США

Ранее Трамп допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он пообещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По словам главы Белого дома, импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.

Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление о том, что решение о рестрикциях против Москвы будет принято в течение 24-36 часов. Тем временем, источники Reuters писали, что Трамп все еще намерен ввести санкции в пятницу, 8 августа.

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