Трамп пообещал множество санкций против партнеров России

Трамп пообещал ввести множество вторичных санкций против торговых партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. Об этом американский лидер сообщил в рамках специального выступления в Белом доме.

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Ранее Трамп допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он пообещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По словам главы Белого дома, импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.

Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление о том, что решение о рестрикциях против Москвы будет принято в течение 24-36 часов. Тем временем, источники Reuters писали, что Трамп все еще намерен ввести санкции в пятницу, 8 августа.